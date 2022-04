Na letošnjih volitvah brez volilne pravice ostaja več tisoč državljanov Slovenije

Inštitut 8. marec opozarja na nove kršitve

Novinarska konferenca Inštituta 8. marec na Trgu republike

Na današnji novinarski konferenci so v Inštitutu 8. marec opozorili, da je kršitev volilne pravice na vidiku več. "Veliko ljudi, ki živijo v tujini, svojega volilnega gradiva za glasovanje po pošti še niso prejeli," so dejali, prav tako pa dvomijo, da bo ta zaradi praznikov pravočasno prispela nazaj v Slovenijo.

Prvi zapleti z volitvami so se zgodili že s prehitro zaključenim rokom za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine. Zadnji uro vloga namreč ni bila dostopna, kar nekaj ljudi pa je posledično ni moralo oddati - med drugim tudi predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač. "Na nas so se obrnili Slovenci, ki živijo na različnih koncih sveta. Skrbi jih, da na volitvah ne bodo morali oddati svojega glasu. Deset dni pred volitvami svoje glasovnice še niso prejeli, ta vikend so velikonočni prazniki, v tednu po volitvah, ko glasovnice iz tujine še lahko pridejo v Slovenijo, pa so trije prazniki. Skrbi nas, da je početje Državne volilne komisije namensko, saj do tako poznega pošiljanja glasovnic v preteklosti ni prihajalo. Če glasovnic ne bodo dobili pravočasno, da bi lahko v predvidenem roku prispele v Slovenijo, bo njihova volilna pravica kratena," je opozorila Neža Dvorščak, članica programskega odbora Inštituta 8. marec in dodala, da tovrstnih do nepravilnosti v drugih državah, ki so imele nedavno volitve, ni prihajalo. Obn tem so navedli nekaj primerov posameznic in posameznikov, ki so z njimi vzpostavili stik.

"Zavedamo se, da Rusija napada Ukrajino. Vendar v tem ne vidimo razloga, zakaj bi bila našim državljanom odvzeta volilna pravica. Tudi v Franciji v teh dneh potekajo volitve. Na spletni strani njihovega veleposlaništva v Moskvi so že objavili obvestilo o tem, kdaj bodo volivci lahko oddali svoj glas, pri tem jih spodbujajo. Mimogrede, tudi na Madžarskem in v Srbiji so 3. aprila izvedli volitve in na spletnih straneh veleposlaništev v Moskvi ni bilo mogoče zaslediti sporočil, da bi bilo glasovanje zaradi varnostnih ukrepov onemogočeno," pa je povedal Mark Užmah, član programskega odbora Inštituta 8. marec.

Okuženim s covidom-19 udejanjanje volilne pravice prav tako ne bo zagotovljeno

"Svojega glasu na volitvah pa ne bodo morali oddati tudi državljani, ki bodo zboleli za covidom-19 po sredi, 20. aprila. Takrat je namreč zadnji rok za prijavo za glasovanje na domu," so opozorili v inštitutu in zato na Državno volilno komisijo (DVK) naslovili vprašanje, kako nameravajo urediti volilno pravico zanje. Odgovorili so, da želi DVK volivkam in volivcem, ki bodo napoteni v izolacijo po izteku roka za oddajo vloge za glasovanje na domu, omogočiti glasovanje na volišču in priporočili uro, kdaj naj na volišče pridejo. Vendar tej rešitvi so po njihovih besedah odločno nasprotovali ministrstvo za zdravje, vladna svetovalna skupina za covid-19 in NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Predlog je bil zato umaknjen z dnevnega reda.

"Ker pristojni temu nasprotujejo, bi se lahko spremembo uveljavilo le z uvedbo izjeme v zakonodaji ali z uredbo," so dodali v inštitutu oziroma, kot je opozorila članica njihovega programskega sveta Mojca Lukan: "Takšne kršitve volilne pravice so nesprejemljive. Volilna pravica ni nadstandard, ampak je osnova, ki jo, kot kažejo primeri udejanjanja volilne pravice v Franciji, Nemčiji in na Portugalskem, spoštujejo vse demokratične države. Volilna pravica je naša moč. Zato nas hudo skrbi, kar se dogaja."

Kot so še opozorili v inštitutu so imeli v Nemčiji volitve septembra 2021: med pandemijo, ko je bilo veliko več okužb kot danes. Za vse, ki so bili okuženi, so omogočili, da se do 15. ure popoldan na dan volitev prijavijo za oddajo glasu po pošti. Na Portugalskem so denimo volitve, ki so potekale ob vrhuncu okužb z različico omikron, 30. januarja letos uredili tako, da so volivke in volivci, okuženi s covidom-19, oddali svoj glas na volišču. Priporočeno pa je bilo, da glas oddajo med 18. in 19. uro. Tudi v Franciji ustavno zagotovljeno volilno pravico jemljejo resno. Preteklo nedeljo, 10. aprila, je glasovanje na prvem krogu predsedniških volitev potekalo brez omejitev na vseh voliščih kljub siceršnji 7- oziroma 10-dnevni izolaciji.

Francoske oblasti so pozvale k ohranjanju varnostne razdalje, nošenju mask in razkuževanju. Vladni predstavnik Gabriel Attal je, kot izpostavljajo na inštitutu, ob tem dejal sledeče: "Volilna pravica je ustavna pravica, zato ne sme nihče prepovedovati osebi, da voli."

Volilna pravica odvzeta tudi nekaterim gibalno oviranim

Poleg tega je Državna volilna komisija (DVK) na 14. seji 3. febriarja letos za vse, ki se zaradi bolezni (ne okužbe s kovidom) ne bodo udeležiti glasovanja na volišču, določila, da morajo za to pridobiti potrdilo zdravnika.

"Takšnega pogoja za oddajo glasu na domu v primeru bolezni leta 2018 ni bilo. Zato je tudi Zdravniška zbornica sklenila, da takšnih potrdil ne bo izdajala. To pomeni, da je bila tistim, ki se ne morejo zglasiti na volišču, volilna pravica preprosto že v naprej odvzeta," je še dejala a Mojca Lukan.