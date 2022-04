Razlika med povprečnimi ruskimi in povprečnimi evropskimi sanjami

IZJAVA DNEVA

"Le zakaj je treba ukrepati proti oligarhom in le zakaj zdaj še proti neznanemu številu Putinovih otrok ter žena, ki skrivajo svoje 'prihranke' po evropskih bankah, svoje vile in življenje na veliki nogi pa si privoščijo v evropskih mondenih krajih, še najraje v Švici. V teh vilah (in jahtah) tiči bistvena razlika med povprečnimi ruskimi in povprečnimi evropskimi sanjami. Milijoni Rusov si prav radi privoščijo evropski sanjski way of life, ne poznamo pa veliko Evropejcev, ki bi množično kupovali vile ob Volgi ali po ruski stepi in tam uživali bogato rusko družbeno in kulturno okolje. Če si torej Vladimir Vladimirovič privošči specialno operacijo v Evropi, potem naj hkrati pošteno prepove tudi vsem svojim družinskim članom pot v ta tako pokvarjeni zahodni svet."

(Novinar Boris Šuligoj v Delovi kolumni o ukrepih proti ruskim oligarhom)