Volitve za vogalom

Danes je nov dan

Smo v ciljnem šprintu predvolilne kampanje. Do državnozborskih volitev sta še manj kot dva tedna. V prihodnjih dneh se bo veliko dogajalo na mestnih ulicah in trgih.

V petek bo na ljubljanskem Trgu republike alternativno soočenje Iz oči v oči, kjer bodo kandidati odgovarjali na vprašanja volivcev. Iniciativa Glas ljudstva s festivalom demokracije potuje po državi in si skozi pogovor z mimoidočimi prizadeva za čim večjo volilno udeležbo; ta vikend odhajajo na Ptuj in v Maribor, 22. aprila pa se bo festival zaključil v Ljubljani.

Če ste ob vladnih aferah in škandalih že otopeli, si le osvežite spomin z vsakodnevnim reševanjem Kvizla. Da boste 24. aprila zagotovo volili stranko, s katero se vsebinsko najbolj ujemate, pa obiščite politični tinder oz. Volitvomat. Čeprav desničarji bentijo, da gre za orodje leve propagande, ki ne vsebuje desnih stališč, pa so se desne stranke izključile same, saj se kljub številnim pozivom do ključnih vprašanj enostavno niso želele opredeliti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.