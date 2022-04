Vasja Jager | foto: Marko Pigac

Mariborska pomlad

Pozabite Štajersko vardo, Kanglerja in nogomet – novi Maribor so odločne, prepoznavne ženske, ki se odpravljajo v politiko, da bi odpravile stare vzorce

Emilija Stojmenova Duh je pri 16 letih prišla iz Makedonije v Slovenijo, ker „sem želela živeti v normalni državi“. Danes je ena najboljših slovenskih strokovnjakinj za informacijske tehnologije in vplivna zagovornica ženske enakopravnosti

© Marko Pigac

»Maribor is the future« - neuradni slogan drugega največjega slovenskega mesta je zapisan na spletiščih nevladnih organizacij, po z grafiti prekritih zidovih, na družabnih omrežjih. Stavek se je prvič pojavil pred desetletjem, v času, ko se je mesto ob Dravi sončilo v soju slovesa evropske prestolnice kulture. Od tedaj se je zažrl v kolektivno zavest prebivalstva in postal svojevrsten bojni klic naprednih, mlajših struktur, ki hrepenijo po sistemskem preboju iz zatohle postindustrijske lokalnosti. Maribor je prihodnost – toda celotno minulo desetletje je veljalo prav nasprotno: Maribor je bil preteklost, vsaj za trume mladih, ki so našle službe in boljše možnosti v Ljubljani ali pa onstran bližnje meje z Avstrijo.