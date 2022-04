Ne pozabimo!

Sta bili dve leti izživljanja nad demokracijo in pravno državo dovolj

Februarja 2021 so dijaki na Trgu svobode v Mariboru zahtevali vrnitev v šolske klopi. Na protestu so nosili zaščitne maske in upoštevali medosebno razdaljo. Kljub temu je policija šestim izstavila kazen v višini 400 evrov.

© Marko Pigac

Janez Janša je prijeten starejši politik, odprt za sodelovanje. Drugim ponuja partnerstva in obljublja nove ukrepe za boj proti energetski draginji, pomoč najranljivejšim, kot so upokojenci. Z mislimi je pri neprivilegiranih v lokalnih okoljih, mladim obljublja nova stanovanja. Takšen, ekumenski je novi Janez Janša, ki se je ta teden prvič udeležil soočenja s političnimi tekmeci. A zadnji dve leti Janez Janša ni tako komuniciral z javnostjo. Ni dajal intervjujev; ko bi moral na primer odgovarjati na vprašanja o spodkopavanju pravne države in svobode medijev denimo v evropskem parlamentu, je videozvezo prekinil in se z delegacijo v Ljubljani ni hotel srečati. A zdaj, tik pred volitvami, je drugačen. Rad bi govoril o prihodnosti. O sodelovanju. Takšen bo do volitev. Kako pa je bilo doslej?