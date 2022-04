Militarizacija mladih v času vojne

Gre zgolj za nedolžno predstavitev vojaškega poklica?

V državi, kjer je glavni promotor vojaškega poklica minister za obrambo, ni čudno, da vojaki z orožjem obiskujejo šole

© Miro Majcen, POP TV

Konec prejšnjega tedna je Slovenska vojska na območju Šolskega centra Nova Gorica srednješolcem predstavljala vojaški poklic in opremo, tudi orožje. Med drugim so mladi spoznali trenažer za streljanje z laserjem. To je vznemirilo nekatere zaposlene, prepričane, da orožje ne spada v šole – sploh pa ne v času vojne v Ukrajini. Po njihovem mnenju take prireditve niso namenjene zgolj predstavitvi vojaškega poklica, ampak so poskus militarizacije mladih.