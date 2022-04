Rasist

Visoki javni funkcionar Žan Mahnič

Rasistični tvit ponosnega državnega sekretarja za nacionalno varnost

© Twitter

Da so moralni, etični, pa tudi pravni in v celoti demokratični standardi vedenja in ravnanja visokih predstavnikov vlade in koalicije v državnem zboru precej nižji, kot so bili poprej, bi zanikali le najzvestejši volivci SDS in njenih satelitov. Nič drugače ni z javno besedo funkcionarjev.

Državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič je javno, predvsem na Twitterju, v zadnjih dveh letih zapisal marsikaj. Tokrat se je na eno izmed predvolilnih fotografij predsednika stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba odzval takole: »#Elektrotajkun, gospod 15 % Robert Golob, na volitve vabi v družbi radikalne islamistke Faile Pašić. Gibanje Svoboda nam prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije in masovni uvoz Arabcev.«

Jasno je, da so eden od razlogov za zniževanje demokratične ravni javne besede posamezniki, ki zasedajo visoke položaje. A to nikakor ne more biti opravičilo za izrečene besede, ki jih v tem primeru ni mogoče opisati drugače kot z izrazoma odkriti rasizem in ksenofobija. Mahnič je sicer kasneje v medijih pojasnjeval, da stoji za svojimi besedami in da je komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, katere član je bil v prejšnjem mandatu, »v povezavi z radikalnim islamom in povezavami s tujino, tudi Islamsko republiko Iran, gospo Failo Pašić tudi obravnavala«.

Po naših podatkih to ne drži in državni sekretar v najboljšem primeru zavaja.

»Faila Pašić je dobrodelnica in direktorica človekoljubnega dobrodelnega društva UP Jesenice. S prostovoljci pomaga revnim otrokom in upokojencem. Čez leto s hrano, decembra z darili. Organizira čistilne akcije, na katerih sodelujejo tudi prosilci za azil. Več sto otrokom iz revnih družin je omogočila počitnice na morju. Zbira hrano in nujne potrebščine za ukrajinske begunce v Sloveniji. Že deset let povezuje brezposelne priseljenke in jih spodbuja k podjetništvu. Priseljenkam pomaga, da postanejo samostojne; nekatere prvič v življenju. Za svoje humanitarno delo je prejela številna priznanja: bila je naj prostovoljka leta, dobrotnica leta, ambasadorka evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. O diskriminaciji in rasizmu je predavala tudi evropski komisiji,« so besede, s katerimi so se na Mahničev zapis odzvali v krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS.

Faila Pašić ima tudi eno veliko »napako«. Je pripadnica islamske vere. Zato je bila tarča državnega sekretarja za nacionalno varnost. Zamislite si, kaj bi se zgodilo, če bi kdo humanitarno organizacijo Slovenska Karitas, ki deluje pod pokroviteljstvom rimskokatoliške cerkve in svoje dejavnosti izvaja v objektih v lasti cerkve, obtožil nasilnega pokristjanjevanja ljudi. Faila Pašić, ki na listi Gibanja Svoboda ne kandidira, pač pa sodeluje v volilnem štabu, se je na vse skupaj odzvala takole: »Svoje življenje posvečam medkulturnemu dialogu kot sodobnemu konceptu, ki zajema odprt in strpen, predvsem pa enakovreden odnos med različnimi etničnimi ozadji.

Živim islam z vsemi njegovimi načeli, vrednotami in idejami, ki so daleč od podob, ki nam jih posredujejo skrajneži in radikalni islamisti. Kdorkoli me povezuje z islamskim radikalizmom, ta ne ve, ne kaj je islam ne kaj je radikalizem.«