Proti političnem vmešavanju v javno radiotelevizijo

Kako zaščititi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost javnih radiotelevizij?

90. petkov protest je bil namenjen podpori pokončnim novinarjem RTV Slovenija

© Željko Stevanić

Na spletni platformi Zoom bo v sredo, 20. aprila ob 14. uri potekal spletni pogovor o zoperstavljanju političnem vmešavanju v delovanje javne radiotelevizije. Iztočnica za pogovor bodo razmere v Sloveniji, vendar se bodo osredotočili na izkušnje s prizadevanjem za neodvisnost javnih radiotelevizij v drugih državah Evrope, zlasti na Danskem in v Estoniji

V pogovoru se bodo osredotočili na sledeča vprašanja:

- Kako zaščititi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost javnih radiotelevizij?

- Kako javni radioteleviziji na Danskem in v Estoniji ščitita svojo institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter preprečujeta politično vmešavanje?

- Ali in na kakšen način lahko vlada ali drugi politični akterji vplivajo na vodenje, financiranje in uredniško politiko javnih radiotelevizij v teh državah?

- Ali je prišlo do poskusov političnih akterjev, da bi zmanjšali neodvisnost ali finančno oslabili javno radiotelevizijo? Na primer z imenovanjem politično delegiranih kadrov v organe upravljanja, vodenja ali v uredništva, z omejevanjem finančnih virov ali kako drugače?

- Kakšna je stopnja zaupanja javnosti v javno radiotelevizijo na Danskem in v Estoniji?

- Ali so novinarji javnih radiotelevizij v teh državah tarča spletnega nadlegovanja ali verbalnih napadov in groženj političnih akterjev?

- Kako se novinarji in uredniki odzivajo na poskuse političnega vmešavanja?

- Kako mehanizmi samoregulacije z ombudsmanom prispevajo k zaupanju javnosti, neodvisnosti in integriteti javne radiotelevizije? Ali pomagajo preprečevati poskuse političnega vmešavanja?

V spletnem pogovoru, ki ga bo vodila Ksenija Horvat, novinarka in voditeljica na Televiziji Slovenija, bosta sodelovala:

- Christian S. Nissen, nekdanji generalni direktor danske radiotelevizije DR. Svojo kariero je začel kot izredni profesor za mednarodno politiko na Univerzi v Københavnu, potem pa je opravljal različne vodstvene položaje v danski javni upravi, preden se je kot generalni direktor (1994-2004) pridružil DR. Od takrat deluje kot predavatelj in svetovalec za evropske javne medije, za Svet Evrope in druge organizacije. Je avtor in urednik člankov in knjig o medijih, mednarodni politiki in javni upravi.

- Tarmu Tammerk, ombudsman (varuh pravic gledalcev in poslušalcev) pri estonski javni radioteleviziji, ERR. Bil je novinar, glavni urednik in predavatelj o medijih. Sodeloval je pri pripravi estonskega kodeksa novinarske etike. Na mednarodni ravni je od leta 2014 do 2016 opravljal funkcijo predsednika svetovne organizacije za medijske ombudsmane, ONO. Zdaj je član upravnega odbora ONO. Pogosto nastopa na mednarodnih medijskih izobraževanjih o samoregulaciji in novinarski etiki.

Povezava na spletni pogovor na Zoom platformi je >>

Meeting ID: 861 9967 7507

Passcode: 863437

Pogovor je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto.