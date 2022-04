Danes veliko javno predvolilno soočenje političnih strank

Med 18.00 in 19.45 na Trg republike v Ljubljani

XNwoiDBG8R8

Civilne iniciatove in druge nevnaldne organizacije vas nocoj vabijo na soočenje političnih strank z ljudstvom, kot ga v Sloveniji še nismo videli. "Gre za edinstven dogodek, kjer bodo politični kandidati in kandidatke morali odgovarjati na vprašanja ljudi in se soočili ne le med sabo, temveč tudi neposredno z ljudstvom," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Državnozborske volitve so oddaljene manj kot 14 dni in letos želimo zagotoviti rekordno udeležbo na volitvah. Da pa bi se volivke in volivci lahko seznanili s programi in stališči strank ter volili informirano, je pomembno, da te vsebine približamo ljudem," so zapisali pobudniki in pobudnice prvega povsem javnega političnega srečanja.

Eden izmed glavnih ciljev iniciative Glas ljudstva je vračanje politike ljudem - politika in politični predstavniki ter predstavnice so izvoljeni zato, da v Državnem zboru zastopajo interese in izvršujejo voljo ljudstva. Zato v iniciativi Glas ljudstva verjamejo, da je še posebej v predvolilnem času izrednega pomena, da se bodoči politični predstavniki in predstavnice ljudstvu lahko neposredno predstavijo v živem, odprtem in javnem prostoru ter obenem, da lahko tudi sami volivci in volivke postavijo vprašanja, ki so zanje pomembna.

S tem namenom organizirajo javno predvolilno soočenje političnih strank z ljudstvom, ki bo potekalo v petek, 15. aprila, ob 18. uri na Trgu republike v Ljubljani.

Soočenje bo potekalo v treh sklopih

Soočenje bo potekalo v treh sklopih: V prvem bodo postavljena vprašanja, ki so jih pripravili strokovnjaki in strokovnjakinje, ki so sodelovali pri pripravi naših zahtev. V drugem sklopu bodo prišla na vrsto vprašanja, ki smo jih javno zbirali preko spletne strani Glas ljudstva (prejeli smo jih več kot 250). V zadnjem, tretjem sklopu pa bodo na vrsti še vprašanja iz občinstva, ki jih bodo gledalke in gledalci lahko pošiljali prek SMS sporočil med potekom soočenja.

Na soočenje so povabili vse politične stranke, ki so se odzvale našemu vabilu k odzivu na zahteve ter vključitvi v Volitvomat in vse politične stranke, ki so v trenutni sestavi Državnega zbora. Udeležbo so potrdile naslednje stranke:

Piratska stranka Slovenije (Ratko Stojiljković), Levica (koordinator stranke Luka Mesec), Stranka Alenke Bratušek (podpredsednica stranke Maša Kociper), Socialni demokrati (SD) (predsednica stranke Tanja Fajon), Stranka Zelena Vesna (podpredsednica stranke Jasmina Jerant), DeSUS (predsednik stranke Ljubo Jasnič), Lista Marjana Šarca (podpredsednica stranke Jerca Korče), Dobra država + Naša prihodnost (predsednik stranke Dobra država Smiljan Mekicar) in Gibanje Svoboda (predsednik stranke Robert Golob).

Soočenje bodo v živo prenašali tudi po spletu, in sicer na spletni strani Glas ljudstva. Ditketno povezavo do prenosa v živo, pa najdete na tem spletnem mestu (SOOČENJE IZ OČI V OČI).

