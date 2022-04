»Vojno je treba dobiti na bojišču«

IZJAVA DNEVA

"Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pred dnevi v zagovor dodatni vojaški pomoči Ukrajini ocenjeval, da je treba vojno dobiti na bojišču. Za Evropsko unijo in ZDA takšna zmaga ni pomembna zgolj zaradi izboljšanja varnostnega okolja v neposredni soseščini sedemindvajseterice. Ukrajinski vojaki ne bijejo njihove geopolitične bitke zgolj zaradi ohranitve suverenosti Ukrajine nad čim širšim območjem lastnega ozemlja. Bojujejo se tudi zato, da bi z izidom na bojišču dokazali, da se neizzvana vojna avtokratskega predsednika ne more končati z razpletom, ki bi puščal dvom, da je bila Rusija poražena. Pogled na zemljevid Ukrajine, kjer so se v zadnjih tednih na jugu in vzhodu države močno povečala ozemlja, ki jih nadzoruje ruska vojska, kaže drugačno sliko. Ukrajina, EU, ZDA in Velika Britanija po sedmih tednih vojne še zdaleč niso pred zmago."

(Novinar Aleš Gaube, v Dnevnikovem komentarju o tem, da se neizzvana vojna avtokratskega predsednika ne more končati z razpletom, ki bi puščal dvom, da je bila Rusija poražena)