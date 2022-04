»Če bi omejevanje mandatov uzakonili za dve desetletji, bi se počasi politično prečistili«

IZJAVA DNEVA

"Ker ne želim nikogar tako dolgo gledati na političnih funkcijah, kot je na primer premier Janez Janša, ki ga plačujemo že več kot tri desetletja, ali pa tako dolgo, kot je na mestu zagorskega župana Matjaž Švagan, srčno upam, da bo enkrat zaživela moja dolgoletna ideja o uzakonitvi največ dveh zaporednih mandatih za vse politične funkcije. Pa ne le za omenjeni funkciji, zraven bi dodal še politične funkcije, kot so poslanci, državni sekretarji in direktorji državnih podjetij in javnih zavodov, kjer direktorji po navadi niso nič drugega kot poslušni politični nastavljenci. Če bi omejevanje mandatov uzakonili za najmanj dve desetletji, bi se vendarle počasi politično prečistili in dali možnost še drugim, ne le enim in istim, ki se selijo z ene politične funkcije na drugo."

(Novinar Igor Gošte o največ dveh zaporednih mandatih za vse politične funkcije; via Večer)