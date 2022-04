FOTOGALERIJA: Soočenje političnih strank z ljudstvom

Včeraj je na Trgu republike civilna iniciativa Glas ljudstva organizirala predvolilno soočenje, ki so se ga udeležili predstavniki strank koalicije KUL, Gibanja Svoboda, DeSUS, Vesne, Piratov ter Naše prihodnosti in Dobre države.

Soočenja so se udeležili Jerca Korče iz LMŠ, predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec, predsednica SAB Alenka Bratušek, predsednik DeSUS Ljubo Jasnič, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, Jasmina Jerant iz Vesne, Radko Stojiljkovič iz Piratske stranke ter predsednik Naše prihodnosti Ivan Gale.

© Gašper Lešnik

Na tribunah, ki so jih postavili na Trgu republike, so predstavniki strank odgovarjali na tri sklope vprašanj. Prvi sklop vprašanj so zastavile organizacije, ki so del iniciative, drugi sklop vprašanj so v iniciativi prejeli po spletu, v tretjem sklopu pa so odgovarjali na vprašanja publike.

Na nekatera vprašanja so predstavniki strank odgovarjali z loparčki, na katerih so bili odgovori da in ne. Vsak udeleženec soočenja je imel na voljo po dve repliki. Na vprašanje so morali odgovoriti v 45 sekundah, na potek časa pa jih je opozarjal kolesarski zvonček.

© Gašper Lešnik

Predstavniki strank so bili soglasni, da bodo odstranili vse ograje na meji, da se bodo potrudili zapreti Termoelektrarno Šoštanj do leta 2030, da se v zdravstvu prepove t. i. dvoživke, da bodo sprožili neodvisni reviziji glede oglaševanja v medijih v lasti političnih strank in glede postopkov v domovih za starejše v času epidemije covida-19 ter da bi izključili funkcionarja iz svojih vrst, če bi ta žalil novinarje.

Vprašanja so strankam med drugim zastavljali Tea Jarc, Jaša Jenull in Filip Dobranić. Tanji Fajon so zastavili vprašanje, zakaj predsednika republike Boruta Pahorja zaradi nedejavnosti in podpore aktualni vladi še niso izključili iz stranke. Fajonova je odgovorila, da Pahor ni več član SD in da je tudi sama razočarana nad delovanjem predsednika.

Robert Golob je moral pojasniti svoje stališče glede socialne in razvojne kapice. V LMŠ so morali pojasniti imenovanje Damirja Črnčeca na mesto državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca. Alenka Bratušek pa je morala pojasniti, zakaj v SAB niso glasovali za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

