»Noben moj bivši fant se tako zelo ne ukvarja z mano kot Janez Janša«

IZJAVA DNEVA

"Ne razumem, zakaj je gospod tako obseden z mano in sledi vsakemu mojemu koraku. Noben moj bivši fant se tako zelo ne ukvarja z mano kot Janez Janša. Z mojim videzom, mojimi starši, mojimi starimi starši, s tem, kje sem, kaj počnem ... - bizarno. Temu se reče nizko politikanstvo. Ampak lahko je pomirjen - mi v inštitutu bomo še naprej dajali v ospredje vsebino in argumente. Nikoli se ne bomo spustili na nivo, da bi komentirali, kaj šele žaljivo komentirali njegovo zasebnost, njegovo družino ... Ne zanima nas. Bomo pa zmeraj nasprotovali dejanjem oblastnikov, ko sledijo drugim vrednotam, kot so vrednote demokratične in solidarne skupnosti."

(Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač o rednem nastopanju v tvitih predsednika vlade Janeza Janše; v intervjuju za Večer)