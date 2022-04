Golob: »Prizadevali si bomo, da v šestih mesecih po volitvah razčistimo z dediščino aktualne vlade«

IZJAVA DNEVA

"Prizadevali si bomo, da v šestih mesecih po volitvah razčistimo z dediščino aktualne vlade. To je prvi predpogoj, da bomo prišli do temeljev, na katerih bomo lahko gradili boljšo družbo."

"Dediščina te vlade so nekompetentni ljudje na vodstvenih položajih, ne samo v državni upravi, tudi v javnih zavodih, agencijah, podjetjih v državni lasti. Dediščina so nesorazmerni in nezakoniti ukrepi, kaznovanja drugače mislečih, podrejanje družbenih podsistemov, vrsta zakonskih ukrepov."

(Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob o tem, kako se bodo soočili s posledicami politike Janševe vlade; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)