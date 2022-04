Čeferin: »Ljudje so pametni in zagotovo se bodo dobro odločili«

IZJAVA DNEVA

"Voliti je treba tistega, ki se zdi najbolj kredibilen. Kot družba moramo razčistiti, kaj si želimo v prihodnje. Ljudje so pametni in zagotovo se bodo dobro odločili. Za prihodnost države bi bilo škodljivo, če bi namesto na volitve odšli na morje. Izražanje politične volje je naša demokratična pravica in drznil bi si reči, da gre za dolžnost vsakega polnoletnega državljana. Prav politična pasivnost med volivci namreč daje spodbudo populistom."

(Predsednik Uefe Aleksander Čeferin o tem, da mnogi ljudje še ne vedo, koga bodo volili; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)