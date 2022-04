Naši vladni politiki postajajo tudi strokovnjaki za gospodarske analize

IZJAVA DNEVA

"Naši vladni politiki, med njimi strokovnjaki za represivne in druge resorje tako očitno postajajo tudi pronicljivi makroekonomisti ter strokovnjaki za gospodarske analize in projekcije. Po drugi strani pa javnost to dojema kot pritiskanje s pozicije politične moči na neodvisno strokovno institucijo, ki poudarja, da 'ni vsebinskih in strokovnih razlogov za popravek napovedi'. Pritiski s pozicije politične moči na javne institucije, medije, sodstvo in podobno, sicer niso nekaj, kar zvišuje demokratične standarde v neki državi, so pa modus operandi avtokratskega načina vladanja."

(Novinar Miha Jenko o pritiskih na Umar, javne institucije, medije, sodstvo in podobno; via Delo)