»Žalostno je, da so razlogi za to še vedno naša domnevna neizkušenost in mladost«

IZJAVA DNEVA

"Mladi imamo ideje. Med nami so aktivisti. Pa smo kljub vsemu velikokrat preslišani. Žalostno je, da so razlogi za to še vedno naša domnevna neizkušenost in mladost. V resnici pa gre za naš svet. Današnji politiki odločajo o svetu prihodnosti, v katerem bomo mi, ki smo danes mladi, živeli čez 20 ali 30 let. Zakaj nam ne dajo besede pri sooblikovanju naše prihodnosti? Mladi pri 20 ali 25 smo 'mladi odrasli' ljudje. Tudi to me žalosti, ampak taka je realnost."

(Ana Stražar, članica upravnega odbora Mladinske sekcije pri Društvu za Združene narode za Slovenijo, o tem, da mladi niso slišani; via Večer)