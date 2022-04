Robert Golob pozitiven na testu za covid-19

Predsednik Gibanja Svoboda je v samoizolaciji

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je bil v ponedeljek na samotestiranju pozitiven na novi koronavirus in je v samoizolaciji. Obveznosti v volilni kampanji bo do preklica opravljal na daljavo, če bo to mogoče, oziroma ga bodo na dogodkih nadomeščali drugi vidnejši člani Gibanja Svoboda, so sporočili iz stranke.

"Robert Golob je za okužbo izvedel danes, ko se je zaradi znakov prehlada samotestiral. Uradnega testa še ni opravil, so nam pojasnili v Gibanju Svoboda. Do nadaljnjega je torej v samoizolaciji na svojem domu, zato bo obveznosti v volilni kampanji do preklica opravljal na daljavo. Če to ne bo mogoče, pa ga bodo na dogodkih nadomeščali drugi vidnejši člani Gibanja. V Gibanju Svoboda pravijo, da bo njihov predsednik najverjetneje zaprosil za glasovanje na domu. Osebe, ki so se zaradi okužbe znašle v izolaciji, se morajo za takšno obliko glasovanja prijaviti do srede," je poročal novinar TV Slovenija Matej Luzar.

In dodal: "Golob je prek družbenega omrežja sicer sporočil, da se za zdaj počuti dobro. Vsekakor pa je takšna omejitev kar hud udarec za predsednika stranke, ki ji javnomnenjske raziskave na nedeljskih volitvah napovedujejo visok izid. V tem tednu stranke namreč pripravljajo sklepčne volilne konvencije in druge dogodke. Njegova udeležba bo zelo omejena, zgolj na daljavo. Neposrednega stika z volivci Golob do volilne nedelje očitno ne bo mogel imeti. Ali se bo lahko mednje odpravil vsaj v nedeljo, pa ostajo prav tako nejasno."