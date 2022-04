Moč mema

Danes je nov dan

Zadnji vikend pred volitvami je na spletu bolj kot v znamenju praznikov minil v znamenju memeficiranih dosežkov SDS. Satirična kreativnost, ki je na družbenih omrežjih zajela vse generacije, je ponovno pokazala, da je ljudstvo sito laži in propagande.

Kljub temu da so na uradnih profilih SDS fenomen sprejeli s kislim nasmeškom in ga v svojem slogu poskusili obrniti sebi v prid, pa so privrženci stranke z množičnimi prijavami dosegli, da je Facebook povezavo do spletnega generatorja in galerije memov označil za spam in jo prepovedal. Avtor pa je bil primoran generator prestaviti.

Memi so spletni grafiti ter so zaradi svoje demokratične narave, ki vsakomur omogoča njihovo ustvarjanje in repliciranje, učinkovito sredstvo za širjenje nekonvencionalnih idej in ljudski upor. A nas tudi ta zgodba, podobno kot tista o prepovedanem memu Joeja Bidna pred ameriškimi volitvami, uči, da internet pod kontrolo spletnih gigantov še zdaleč ni tako svoboden in odprt, kot je morda videti na prvi pogled.

