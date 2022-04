Vladna koalicija uresničila manj kot polovico obljub

Janševa vlada je v dvoletnem mandatu izpolnila le tretjino zavez iz koalicijske pogodbe

Vlada je v dvoletnem mandatu izpolnila le tretjino zavez iz koalicijske pogodbe, ki sta jih na platformi za spremljanje uresničevanja političnih obljub Obljuba dela dolg spremljala neprofitni medij Oštro in inštitut Danes je nov dan.

Ustvarjalci platforme za spremljanje stanja političnih obljub so iz koalicijske pogodbe aktualne vlade izluščili 51 obljub, ki so bile opisane dovolj konkretno, da so njihovo izpolnjevanje lahko spremljali na podlagi jasnih kriterijev. V končni analizi so zdaj ugotovili, da jih je vlada izpolnila 17, 31 pa jih je v celoti ali delno prelomila oziroma je sprejela kompromisno rešitev. Tri zaveze so zaradi zakonov, ki sta tik pred sprejemom, še v izvajanju.

Golo preštevanje izpolnjenih oziroma prelomljenih obljub je sicer lahko zavajajoče, so opozorili na platformi, saj se zaveze med seboj razlikujejo tako po učinkih in kakovosti ukrepov kot tudi po težavnosti izvedbe. Zato so pripravili analizo posameznih dosežkov in prelomljenih obljub, ki so jih predstavili po vsebinskih sklopih.

"Najbolj je vlada spoštovala zaveze na področju pokojnin, ki jih je večkrat izredno uskladila. Z zakonom o dohodnini je upokojencem zagotovila tudi pravico do seniorske olajšave, delodajalcem pa je omogočila davčno ugodnejše izplačevanje nagrad. Po dveh desetletjih priprave je sprejela tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, četudi je v njem opredelila le začasno financiranje," sta zapisala omenjena neprofitna medija.

Vlada je povečala tudi sredstva za naložbe v infrastrukturo javnega prometa. Toda ukrepi za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050, ki jih je obljubila v koalicijski pogodbi, so bili po mnenju strokovnjakov premalo ambiciozni.

Vladna koalicija je prelomila tudi vse zaveze na področju stanovanjske politike, med drugim, da bo zagotovila sistemski vir za gradnjo stanovanj, ki je po mnenju stanovanjskega sklada ključen za stalen proces gradnje novih stanovanj.

Prav tako po podatkih Oštra in DNJD Janševa vlada ni uredila čakalnih seznamov v zdravstvu. Koalicijsko zavezo o uvedbi naborniškega sistema pa je že naslednji mesec po oblikovanju koalicije državni zbor zavrnil, tudi s podporo koalicijskih poslancev.

