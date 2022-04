»Volivce prepričujejo, da zgolj glas zanje zagotavlja korakanje v uspešno prihodnost«

"Ljudje, ki so nas pred leti vsevprek svarili pred temnimi močmi sil kontinuitete in se pred tokratnimi volitvami oglašujejo kot edino jamstvo kontinuitete, med drugim tudi z geslom 'Brez eksperimentov!', so z leti prepoznali svojo zmoto. Zdaj, ko so na oblasti, se jim kontinuiteta ne zdi nič slabega. Volivce prepričujejo, da zgolj glas zanje zagotavlja korakanje v uspešno prihodnost po že začrtani poti, na kateri se med drugim radi pohvalijo z rekordno visoko zaposlenostjo."

"Malo manj na glas pa se hvalijo z dejstvom, da znaten del novih zaposlitev predstavljajo delovna mesta v javnem sektorju, v državni upravi, vojski in policiji. Torej službe, nad katerimi člani in podporniki aktualnih vladajočih strank niso kazali pretiranega navdušenja, ko so še bili v opoziciji, saj plače zanje prihajajo iz proračuna."

(Novinar Novica Mihajlović o vedno predvidljivih silah kontinuitete; via Delo)