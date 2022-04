Minister in poslanski kandidat NSi Podgoršek sprejel podkupnino

Korupcija ministra Janševe vlade. Račun za hotel mu je plačalo podjetje, ki toži državo.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je očtino ravnal koruptivno

© www.gov.si

Spletni portal Necenzurirano v zgodbi o brezplačnem dopustovanju kmetijskega ministra Jožeta Podgorška (NSi) razkriva nove podrobnosti. Nova razkritja v zgodbi o brezplačnem dopustovanju Družba, za katero naj bi posredoval v sodnem sporu z državo, ministra postavlja na laž.

Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek in kandidat stranke NSi za poslanca državnega zbora, ni sam plačal 800 evrov visokega računa za januarski oddih v Bohinju, kot je zadnje dni prepričeval javnost. To je namesto njega naredila kmetijska družba KŽK, ki je že več let v sodnem sporu z državo zaradi kmetijskih zemljišč in je potrebovala ministrovo pomoč pri njegovem urejanju, razkriva portal Necenzurirano.

"Minister je prejel neupravičeno korist oziroma je ravnal v nasprotju s protikorupcijsko zakonodajo, ki funkcionarjem prepoveduje sprejemanje daril."



Necenzurirano

"To so nam danes priznali v KŽK, ki je bila do nedavnega v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka. Ta je tudi lastnik hotela Bohinj, v katerem je brezplačno s soprogo dopustoval kmetijski minister. V KŽK zatrjujejo, da Podgoršek v zgodbi ne govori resnice. Še več, od hotela naj bi zahteval, da račun, ki ga je že poravnal KŽK, stornirajo. To pomeni, da je minister prejel neupravičeno korist oziroma je ravnal v nasprotju s protikorupcijsko zakonodajo, ki funkcionarjem prepoveduje sprejemanje daril," so zapisali novinarji Necenzuriranega.

Za pojasnila vseh teh navedb so se že obrnili tudi na ministra, vprašali so ga tudi, ali namerava odstopiti. Zaenkrat odziva še niso prejeli.

Kot so v petek razkrili na portalu Necenzurirano, je minister Podgoršek konec januarja letos s soprogo dopustoval v hotelu Bohinj, pri čemer 800 evrov visokega računa ob odhodu ni poravnal. Podgoršek vztraja, da je "prišlo do napake" in bi mu moral hotel "naknadno poslati račun", vendar se to ni zgodilo. Sam pa je nato v obilici obveznosti na plačilo "pozabi"l in da Merlaka "sploh ne pozna". Račun iz Bohinja je tako plačal šele pred tednom dni, torej več kot dva meseca po tistem, ko je tam bival.

"Minister Podgoršek je Davidu Poštraku dal vedeti, da si želi preživeti vikend v omenjenem hotelu, in Poštrak mu je uredil rezervacijo. Minister nikoli ni izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno, to je storil šele štiri mesece kasneje po izbruhu medijske afere in potem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo."

Toda kot opozarjajo na Necenzurirano minister očitno ni govoril resnice. "Njegova zgodba je polna lukenj. Našli smo tudi osebo, ki je vezni člen med Merlakom in Podgorškom, slednjemu pa naj bi urejala dopustovanje. To je David Poštrak iz Slovenskih goric, ki velja za tesnega Merlakovega sodelavca in je od jeseni 2015 kot njegova podaljšana roka nadzoroval KŽK. Danes so to potrdili tudi v KŽK," so zapisali novinarji portala.

"Minister Podgoršek je Davidu Poštraku dal vedeti, da si želi preživeti vikend v omenjenem hotelu, in Poštrak mu je uredil rezervacijo. Minister nikoli ni izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno, to je storil šele štiri mesece kasneje po izbruhu medijske afere in potem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo," pa so za Necvenzurirani pojasnili v KŽK.

"V KŽK smo pokrili stroške za uporabo hotelskih storitev ministra Jožeta Podgorška, pri čemer z vso odgovornostjo trdimo, da v zameno nismo ne zahtevali, ne dobili nobenih njegovih uslug ali privilegijev."

"Glede na to, da je bil KŽK v odnosu do ministra v povsem podrejenem položaju in ker je bilo potrebno račun plačati, so nam ga iz hotela posredovali in mi smo ga tudi plačali," so poudarili. "K temu ravnanju nas je dodatno vzpodbudil strah, da ne izgubijo še kakšnega zemljišča. Tako smo v KŽK pokrili stroške za uporabo hotelskih storitev ministra Jožeta Podgorška, pri čemer z vso odgovornostjo trdimo, da v zameno nismo ne zahtevali, ne dobili nobenih njegovih uslug ali privilegijev," so dodali.

Celotno zgodbo lahko preberete na portalu Necenzurirano.