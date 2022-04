Bomo prihodnjo zimo sedeli v dveh puloverjih in pri nizki temperaturi v svojih stanovanjih?

IZJAVA DNEVA

"Vprašajmo se, ali bomo prihodnjo zimo sedeli v dveh puloverjih in pri nizki temperaturi v svojih stanovanjih in v službah ali bomo še naprej prisesani na razmeroma ugodne in dolga desetletja ustaljene dobave ruskih energentov? Smo splošne vrednote zamenjali za lastno ugodje? Pa tudi proces prestrukturiranja in diverzifikacije dobave energentov ne gre čez noč in ne pozna bližnjic. Dobava ruskega plina v države EU-ja še teče nemoteno prek tranzitnih poti na ukrajinskem ozemlju."

(Novinar in nekdanji dopisnik Miha Lampreht o tem, da EU po eni strani stopnjuje sankcije, po drugi strani pa ruska dobava zemeljskega plina poteka nemoteno; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)