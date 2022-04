Gremo volit!

Danes je nov dan

Včeraj je bil prvi dan, ko smo lahko končno predčasno glasovali. Dan, na katerega nas je veliko čakalo, vse odkar je 27. 1. 2020 s premierskega stolčka odstopil Šarec, a so se poslanci DeSUS-a in SMC-ja oportunistično pobratili z Janšo in čez manj kot dva meseca ustvarili novo koalicijo na petek, trinajstega. Omenjeni stranki sta na tokratnih volitvah komajda še živi in nastopata v kvazi-novi preobleki.

Vlada je v tem času prečila ne zgolj meje spodobnega in dopustnega, ampak tudi ustavnega. Namensko je vnašala razdor med ljudi, medtem pa politično kadrovala, si podrejala institucije in se koruptivno mastila z nečednimi posli. Državni sovražniki smo postali kratkomalo vsi; od nevladnikov, kulturnikov, civilne družbe, medijev in vseh kritičnih glasov, pa do tistih, željnih rogljičkov ali šole.

Glas ljudstva se z ulic in tipkovnic seli na volišča. Če se jih ne udeležimo, nam je očitno vseeno, če nas politika zaničuje in zasmehuje. Zgrabimo priložnost in zaustavimo nadaljnji razkroj pravne države!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.