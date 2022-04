Odstopil minister Podgoršek

Po aferi s podkupnino in tik pred volitvami

Kmetijski minister Jože Podgoršek je očitno sprejel odgovornost, da je ravnal koruptivno

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je po aferi s plačilom nastanitve v Bohinju odstopil s položaja. Kot je dejal v izjavi, odstopa "izključno zaradi prepozno plačanega računa", s tem pa "sprejema odgovornost za to dejanje". "To je dejstvo in ga obžalujem," je zatrdil v izjavi za medije na spletnem družbenem omrežju Facebook.

Podgoršek se je za odstop odločil, potem ko je imel v zadnjih dneh težave s pojasnjevanjem, kdo je plačal njegovo nastanitev v Bohinju januarja letos.

Danes je ocenil, da so njegovo "površnost izkoristili tisti, ki so se hoteli s tem okoristiti". Prepričan je, da je s tem, ko "ni podlegel pritiskom" in se je "postavil za gorenjske kmete", postal za nekatere "zelo moteč".

"Očitno se nekateri zelo trudijo z izdajanjem in popravljanjem množice računov, da bi me očrnili. V teh dneh sem namreč pridobil različne verzije računov iz hotela, o namenu katerih lahko le ugibam," je poudaril.

Podgoršek je dejal, da "očitno obstajata dva različna računa, izdana na dve različni imeni z različnimi zneski za isto opravljeno storitev nočitve v hotelu". S soprogo sta v hotelu bivala na podlagi aranžmaja v vrednosti 800 evrov, znesek sta po njegovem poravnala sama ter za to tudi prejela račun. Ta je bil izdan na podlagi prejete ponudbe hotela, na Podgorškovo ime in poslan na njegov zasebni elektronski naslov, je dejal minister v odstopu.

Mediji pa so v teh dneh objavili drug račun, izstavljen na drugo ime, v znesku 578 evrov. "S tem računom sam nimam nič," je podčrtal.

Podgoršek trdi, da je pridobil tudi različne verzije računov iz hotela za dodatne storitve, ki sta jih s soprogo poravnala z gotovino ob odhodu iz hotela. "Na istem računu so popravljene postavke računa in plačnik. To dokazuje, da gre za vnaprej zrežiran proces proti meni in moji družini, ki se bo verjetno v teh dneh še nadaljeval z različnimi potvorjenimi informacijami s strani tistih, ki mi želijo škoditi," je navedel.

"Na istem računu so popravljene postavke računa in plačnik. To dokazuje, da gre za vnaprej zrežiran proces proti meni in moji družini, ki se bo verjetno v teh dneh še nadaljeval z različnimi potvorjenimi informacijami s strani tistih, ki mi želijo škoditi."

"Poskus izsiljevanja, ki sem ga bil deležen konec prejšnjega tedna, sem predal kriminalistični policiji. Predal sem jim vso dokumentacijo in dokaze, tudi omenjene račune, tako da primer že preiskujejo," je še poudaril in dodal, da več "zaradi interesa preiskave" ne sme razkriti.

"Moj odstop ne pomeni, da so gorenjski kmetje ostali sami," je še sklenil Podgoršek. Pravi, da bo namreč storil vse, kar je v njegovi moči, da jih zaščiti, pri tem pa bo uporabil "vsa razpoložljiva pravna sredstva", je podčrtal.

Predsednik NSi Matej Tonin je medtem pojasnil, da sta s Podgorškom v torek opravila "dolg pogovor". "Minister Podgoršek bo sprejel odgovornost za svojo napako. S tem kaže politično kulturo, ki jo želi gojiti NSi ne zgolj v besedah, ampak tudi v dejanjih," je dejal.

Je pa prepričan, da se vse to dogaja, ker so v kmetijski družbi KŽK Podgorška želeli prisiliti v ravnanje v skladu z njihovimi interesi. "Podgoršek se je postavil na stran gorenjskih kmetov in za to ima vse priznanje. Slovenski kmeti lahko vedno računajo na NSi, da bomo vedno na njihovi strani in bomo vedno delali za njihove interese," je sklenil.

Spletni portal Necenzurirano je konec minulega tedna poročal, da Podgoršek po januarskem dopustovanju v hotelu Bohinj ob odhodu ni poravnal računa v višini 800 evrov. Podgoršek je v petkovi izjavi za medije zatrdil, da so se v hotelu dogovorili, da mu račun pošljejo po pošti, ker se jima je z ženo mudilo, a da ga ni prejel, dokler jih aprila ni pozval, naj mu ga pošljejo. Da nastanitve nista plačala, naj bi z ženo ugotovila šele 7. aprila, na dan, ko so ju o tem spraševali novinarji.

V torek pa so mediji poročali, da je ministrov račun poravnala kmetijska družba KŽK, ki toži kmetijski sklad, ker mu je predčasno odpovedal pogodbo za zakup državnih zemljišč, saj naj bi jih protizakonito oddajal v podzakup nekaterim gorenjskim kmetom.

KŽK je bila do nedavnega v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka, ki je tudi lastnik hotela Bohinj. Zadevo preiskuje tudi komisija za preprečevanje korupcije.

Podgoršek je v vlado premierja Janeza Janše vstopil kot kandidat stranke DeSUS, a je stranka kasneje iz koalicije izstopila, sam pa položaja ministra kljub temu ni zapustil. Januarja letos je sporočil, da bo na državnozborskih volitvah, ki bodo ta konec tedna, kandidiral na listi NSi.

V skladu z zakonodajo sicer ministru funkcija preneha, ko je o odstopu na seji obveščen državni zbor. Predsednik vlade mora o odstopu pisno obvestiti predsednika državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra, obvestilo o odstopu pa se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po prejemu tega obvestila. Predsednik vlade pa mora v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega kandidata.

Vsi roki sicer segajo v obdobje po državnozborskih volitvah.

