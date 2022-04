Demokracija ni obstojna, nedotakljiva in neuničljiva

Serija pogovorov o demokraciji. Prvi bo danes ob 18. uri.

Petkov protivladni protest

© Gašper Lešnik

V Atriju ZRC bo danes, 20. aprila, ob 18. uri potekal prvi iz serije pogovorov z naslovom O demokraciji, na katerem bodo Tjaša Pureber, Peter Klepec in Miha Blažič - N'toko skušali odpreti dolgoročno razpravo o demokraciji v naših krajih in demokraciji nasploh. Serijo pogovorov bo predstavil Oto Luthar.

"Sprevideli smo, da demokracijo lahko načnejo - in na koncu morda celo razgradijo - predvsem tisti, ki ne zmorejo razumeti, da jo ščiti samo dosledno spoštovanje razsvetljenske družbene pogodbe."

"Če smo se v zadnjih tridesetih letih o demokraciji česa naučili, smo se predvsem tega, da ni obstojna, nedotakljiva in neuničljiva. Da je ne ogrožajo samo redki posameznice in posamezniki oziroma politične skupine, temveč predvsem navidez anonimne skupnosti. Sprevideli smo, da demokracijo lahko načnejo - in na koncu morda celo razgradijo - predvsem tisti, ki ne zmorejo razumeti, da jo ščiti samo dosledno spoštovanje razsvetljenske družbene pogodbe," so zapisali v ZRC.

Ker nas na to v zadnjem času še posebej učinkovito opozarjajo umetnice in umetniki, želijo z razpravo povezati refleksivno moč umetnosti in znanosti.