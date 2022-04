Golob že četrti teden najbolj prepričljiv na soočenjih

Janez Janša je prepričal zgolj 18,2 odstotka gledalk in gledalcev

Robert Golob se je zaradi pozitivnega testa na covid-19 tokrat soočenja udeležil prek videoklica, Janez Janša pa se je končno opogumil in prišel v televizijski studio

© Pop TV / 24ur

Agencija Ninamedia, ki meri javno mnenje, je izmerila prepričljivost politikov tudi na četrtem soočenju predstavnikov strank na POP TV. Gledalci in gledalke so kot najbolj prepričljivega ponovno ocenili Roberta Goloba (Gibanje Svoboda), namenili so mu 37,3 odstotka podpore. Blizu mu ni prišel niti predsednik največje vladne stranke Janez Janša, ki se je tokrat končno udeležil televizijskih soočenj na največji komercialni televiziji. Gledalke in gledalci, ki spremljajo televizijska soočenja, so obenem najbolj dejavni volivci in volivke, Janša pa je prepričal zgolj 18,2 odstotka gledalk in gledalcev.

Robert Golob je tako po mnenju gledalk in gledalcev, ki spremljajo predvolilna soočenja na POP TV, že četrti teden najbolj prepričljiv politik. Javnomnenjske ankete pa prav tako najbolje kažejo njegovi stranki Gibanje Svoboda, ki je prehitela tudi Janševo SDS.

Vzorec gledalk in gledalcev (n = 2.684) je reprezentativen po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi in statističnih regijah, vprašanja pa so se nanašala na televizijsko oddajo Odločitev 2022, ki je bila na POP TV na sporedu v ponedeljek, 18. aprila.