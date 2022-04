»Politiki želijo namesto kulture zabavo, ki ljudi poneumlja in jih pripravlja na poslušno življenje«

IZJAVA DNEVA

"Kultura pomeni družbeno ozaveščanje, in prav zato politiki želijo namesto kulture zabavo, ki ljudi poneumlja in jih pripravlja na poslušno življenje. Brez kvalitetnega in laičnega izobraževanja, brez kulture in umetnosti so ljudje lahko samo še sužnji, ki se ne bodo znali upreti. In prav tega si v resnici potihem želi vsaka oblast, zato je pri vseh strankah kultura na zadnjem mestu njihovih programov. Kultura jih nič kaj dosti ne zanima."

"Nekaj zelo posebnega pa je aktualna vlada, ki se ji (srčno upajmo) bliža konec. V resnici je njej edini mar za slovensko kulturo. In to zato, ker se zaveda, da ko pokradeš vse, ko sprivatiziraš vse, ko vse prodaš, ko si zasedel s svojimi ljudmi prav vse položaje … v resnici nisi naredil še ničesar. Nisi popolnoma zasukal v desno celotne države. Če hočeš doseči ta cilj, moraš spremeniti duh naroda. Moraš spremeniti kulturo in umetnost. In prav to je počela aktualna vlada. Slovencem je hotela vsiliti svojo vizijo zabavljaške, katolizirane, lažno domoljubne in kičaste pop kulture, ki ne razsvetljuje, pač pa poneumlja. Petkovi protivladni protesti so bili tako tudi protesti za umetnost in za kulturo – nasproti narodnozabavni provladni kulturi so vsak petek postavljali duhovito, ironično, satirično, sporočilno kulturo in umetnost. "

(Pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer o tem, da se vse politične stranke v predvolilnem času spomnijo tudi na kulturo, a se ta v njihovih obljubah in načrtih vedno znajde na zadnjem mestu; via Dnevnikov Objektiv)