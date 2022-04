»Znanje ni tržna dobrina«

IZJAVA DNEVA

"Znanje ni tržna dobrina. Ob neuspešnem uvajanju tržnega modela v slovensko izobraževanje, ki ni prineslo obljubljene učinkovitosti in konkurenčnosti, so kapitulirali tudi ideološki strategi. S šok terapijo vlada s konkretno asistenco v zadnjih izdihljajih podružblja tveganja posameznikov in pri tem krši zapoved svobodne konkurence, saj ne zagotavlja istih pravil za celotno skupnost. A sama je razbila mit o ustvarjalnem, podjetniškem visokošolskem zasebnem sektorju, ki bi se po vseh zakonitostih trga moralo 'zgolj' osvoboditi spon države."

(Sociologinja in kolumnistka Jana Javornik o tem, da je država kot ustanoviteljica odgovorna za regulacijo in večinsko financiranje ter za razvoj celovite vizije izobraževalne in znanstvene politike; via Večer)