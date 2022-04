Kako nas je Janez Janša prelevil v volilni stroj

Gremo volit!

Janez Janša bo zgradil vrtec v svojem volilnem okraju

© Vlada RS

»Mi gradimo ceste, proge, postavljamo dolge mostove,« so peli udarniki in brigadirji, ko so v nekdanji Jugoslaviji gradili natanko to – ceste, proge in mostove. Med letošnjo predvolilno kampanjo je njihovo pesem na ves glas zapela Janševa SDS, ki je Slovenijo – no, slovenske občine, katerih župan ni član SDS – preplavila z oglasnimi panoji in plakati, na katerih oznanja, kaj vse je »#zate« zgradila v tej ali oni občini. SDS vam je zgradila cesto! SDS vam je zgradila most! SDS vam je zgradila dvorano! SDS vam je zgradila bazen! SDS vam je zgradila regijski center za obveščanje! SDS vam je zgradila medgeneracijski center! SDS vam je zgradila športni park! In seveda: obnovila je slovenjgraški kulturni dom, grad Turjak, sežanski Kosovelov dom, postojnski Podjetniški inkubator, Vojkovo kočo na Nanosu in planinsko kočo na Uršlji gori. Gradimo za planince! »SDS – Rezultati govorijo!«