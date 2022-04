Kakšna bi bila Slovenija po še štirih letih vlade, ki bi jo vodil Janez Janša?

Nedeljska odločitev

Člani Inštituta 8. marec, organizacije, ki ljudi poziva, naj se tokrat vendarle odpravijo na volišča

© Uroš Abram

Za hip si zamislimo, da Janez Janša in njegovi politični podporniki zmagajo na volitvah. Morda za las ali dva, a zmagajo, nastane nova koalicija in vladajo še najmanj štiri leta, če ne celo več. Možnost za kaj takšnega obstaja. Kdo bi sestavljal to vlado? Najmanj tri stranke: SDS, NSi, stranka Povežimo Slovenijo ter morebiti še »bonus« stranka, ki jo je ustanovila Aleksandra Pivec. Stari obrazi, znani politiki torej.