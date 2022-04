Cenzura humorja

Hudomušni memi na račun SDS, ki so preplavili družabna omrežja

Ena od parodij, ki so obkrožile družbena omrežja

Družabna omrežja so teden pred volitvami zaznamovali številni memi na račun stranke SDS. Na omrežjih se je pojavil generator obljub SDS, ki je uporabnikom omogočil, da so na grafično podobo, ki jo SDS uporablja za opevanje domnevno največjih dosežkov vlade, prilepili svoje zapise in fotografije. Kljub veliki priljubljenosti je prvotna stran, ki je omogočala generiranje memov, izginila, Facebook pa je fotografije, opremljene s povezavo do nje, začel odstranjevati in jih označevati kot neželene vsebine oziroma »spam«.

Pod ključnikom #zate, na katerega pri spletnem komuniciranju prisega SDS, so se pojavile številne hudomušne grafike, ki so poudarjale dosežke vlade in največje vladne stranke v zadnjih dveh letih, kot jih vidijo uporabniki družabnih omrežij. Pod fotografijo ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška se je recimo pojavil zapis »Za vas pozabimo plačati račune«, fotografijo novega vodje urada za demografijo Aleša Primca je ozaljšal napis »Kmalu nas bo tri milijone«. Ob številu smrtnih žrtev zaradi covid-19 se je pojavil napis »Zrihtali smo prostor v domovih starejših občanov«, ob fotografiji Jelka Kacina pa »Za vas smo uživali, ko vi niste več smeli«. Med posebej inovativnimi je trditev, da je stranka SDS zgradila piramide v Gizi, izdolbla Postojnsko jamo in napisala Zdravljico.

Kot pove Filip Dobranić iz organizacije Danes je nov dan, je ključno vlogo pri uspehu memov, pri njihovi viralnosti in neverjetni priljubljenosti odigralo to, »da je bilo z generatorjem zelo preprosto ustvarjati nove različice memov«, hkrati pa se je bilo očitno tudi »lahko spomniti novih zamisli. Vsi so v hipu vedeli, za kaj gre.«

Kljub temu je začel Facebook meme, dopolnjene s povezavo do generatorja grafik, kmalu odstranjevati. Pri organizaciji Danes je nov dan menijo, da so k temu skoraj zagotovo pripomogle prijave vsebin, motečih za podpornike vlade, čeprav je Facebookova politika glede tega, kaj razume kot neželene vsebine, »luknjičasta in arbitrarna«, kakor opozarja Tadej Štrok. »Memi so spletni grafiti in so zaradi svoje demokratične narave, ki vsakomur omogoča ustvarjanje in repliciranje, učinkovito sredstvo za širjenje nekonvencionalnih idej in za ljudski upor,« so zapisali pri Danes je nov dan. Nas pa to dogajanje »uči, da internet pod nadzorom spletnih velikanov še zdaleč ni tako svoboden in odprt, kot je morda videti na prvi pogled«.

Na aplikacijo so se odzvali tudi podporniki vlade in medijski konglomerat stranke SDS, ki je napadel avtorja generatorja. Ta je zaradi tega in groženj, da bi zaradi rabe logotipa stranke lahko trpel pravne posledice, stran zaprl. Kljub temu se je na spletu pojavila nova aplikacija, ki uporabnikom še vedno omogoča generiranje memov – četudi z madžarsko različico imena stranke, ESZDÉESZ.

Pri tem se velja spomniti besed, ki jih je pred leti v Mladini zapisal pokojni Marko Zorko: »Smeh je znamenje svobode, začetek smeha je konec strahu.«