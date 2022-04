Državno odvetništvo se zaveda, da (po nareku vlade) ravna protizakonito

Zanesimo se raje na sodišče

Jaša Jenull je kot protestnik dobil ekscesno visoko položnico (34.350 EUR) za plačilo stroškov, ki naj bi jih imela država zaradi protestniškega branja ustave

© Borut Krajnc

Državno odvetništvo javno še ni komentiralo vlaganja tožb zoper protivladnega protestnika Jašo Jenulla. Je pa bilo kljub temu razvidno, da se s tem ne strinja in da ima o zakonitosti in ustavnosti takšnega početja resne pomisleke. Zdaj je generalni državni odvetnik Jurij Groznik posredno, a javno in nedvoumno priznal, da je vlada državne odvetnike proti njihovi volji prisilila v vložitev teh tožb.