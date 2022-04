Kajuhovo leto

Strah pred »kajuhizacijo« podalpske deželice

Kulturna skupina partizanske XIV. divizije, na sredi Karl Destovnik – Kajuh

© Jože Petek

Pred koncem lanskega leta smo objavili pismo kulturnega delavca in tedanjega direktorja Knjižnice Velenje Vlada Vrbiča, ki je hotel opozoriti na nenavaden odpor ministrstva za kulturo, da bi leto 2022 razglasilo za Kajuhovo leto. Decembra letos namreč praznujemo stoto obletnico rojstva Karla Destovnika - Kajuha, pesnika in partizana, ki je pod streli nemških vojakov padel pri 21 letih in bil razglašen za narodnega heroja. Namesto tega se je vlada odločila letošnje leto posvetiti arhitektu Jožetu Plečniku in piranskemu skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju. Mineva 150 let od Plečnikovega rojstva in 330 let od Tartinijevega.