»Letošnje volitve so plebiscit o tem, ali si Slovenija zasluži demokracijo«

IZJAVA DNEVA

"Letošnje državnozborske volitve predstavljajo tako po domačih kot tudi po mednarodno verodostojnih ocenah zadnjo priložnost, da si slovenske državljanke in državljani (po)vrnejo ukradeno demokracijo. Gre v resnici za plebiscit o tem, ali si Slovenija zasluži demokracijo ali pa nasprotno nadaljnjo utrjevanje avtoritarne vladavine. Za vrnitev demokracije v Sloveniji je spodbudno 'zlato pravilo', do katerega so se dokopali raziskovalci na Harvardu: do družbene transformacije lahko pripelje gibanje, ki mu uspe mobilizirati najmanj 3,5 odstotka prebivalstva, kar je našemu vstajniškemu gibanju in civilni družbi nedvomno uspelo."

"Če bi na njih demokratske sile doživele poraz, bi vladajoča koalicija to izkoristila za nadaljnjo konsolidacijo 'iliberalne demokracije', kot smo ji priča v sosednji državi. Poleg tega gre pri tem tudi za zgodovinski test, ki bo tistim, ki naivno verjamejo, da je demokracija nekaj podarjenega, pustil grenko spoznanje, da vanjo v resnici niti ne verjamejo. Kot vemo iz zgodovine, je vsaka demokracija, če se zanjo državljanke in državljani niso pripravljeni boriti in jo zavarovati, življenjsko ogrožena."

(Rudi Rizman, zasl. prof. sociologije in politologije na Univerzi v Ljubljani, o tem, da je vsaka demokracija, če se zanjo nismo pripravljeni boriti in jo zavarovati, življenjsko ogrožena; via Delo)