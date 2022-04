Povežimo Slovenijo je satelit stranke SDS

Na listi zavezništva Povežimo Slovenijo prevladujejo kandidati, ki so tesno povezani s stranko SDS

Predsednik vlade Janez Janša in podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek

Janez Janša se že dolgo zaveda, da mu trenutna konstelacija strank, ki sestavljajo vlado, ne zagotavlja dovolj glasov, da bi po nedeljskih volitvah lahko uspešno sestavil koalicijo. Podobno kot pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, ko sta se za mandat neuspešno potegovali Gibanje Zedinjena Slovenija pod vodstvom Andreja Šiška in Združena desnica pod vodstvom Franca Kanglerja in Aleša Primca, tudi tokrat upa, da bi mu to lahko omogočile satelitske stranke. Med slednje lahko poleg Naše dežele zagotovo štejemo stranke, združene v zavezništvu Povežimo Slovenijo, ki se javnosti poskušajo predstavljati kot domnevno sredinske – četudi lahko po pregledu njihovih predstavnikov kaj kmalu ugotovimo, da so zgolj podaljški stranke SDS. Danes je podrobno raziskavo dejanske politične pripadnosti poslanskih kandidatov zavezništva predstavil Inštitut 8. marec.

Vidni podporniki vlade in stranke SDS so sicer praktično vsi glavni predstavniki strank, združenih v zavezništvo Povežimo Slovenijo: minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, državna sekretarja Franc Kangler in Andrej Čuš, ki je bil v preteklosti tudi poslanec SDS, ter predsednik SLS Marjan Podobnik.

»V Sloveniji je takšna stranka Povežimo Slovenijo. Na soočenjih nastopa Počivalšek in stranko predstavlja kot podaljšek stare SMC. V resnici pa v stranki prevladujejo ljudje, ki so tesno povezani s SDS.«



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

V inštitutu pa ugotavljajo, da lahko med kandidati za poslance najdemo tudi številne druge, recimo nekdanja poslanca SDS Zvonka Laha in Tomaža Štebeta. Podobno se za mesto poslanke poteguje aktualna občinska svetnica SDS v Novem mestu in kandidatka SDS za poslanko na zadnjih parlamentarnih volitvah Marjanca Trščinar Antić, pa Janez Cimperman, župan Iga, ki ga je SDS še septembra predstavljala kot svojega evidentiranega kandidata za poslanca. Kandidira tudi nekdanji član SDS Franc Čebulj, župan Cerkelj, ki je na lokalnih volitvah leta 2018 kandidiral s podporo SDS, župan Logatca Berto Menard, ki se je leta 2010 potegoval za županski stolček kot kandidat SDS, in Darko Koželj, ki ga je SDS leta 2020 na lokalnih volitvah v Velenju predstavljala kot svojega kandidata.

Med kandidati najdemo tudi Oskarja Birso, ki je leta 2014 protestiral za Janševo osvoboditev, in Markota Ciglerja, komentatorja na Nova24TV, sicer podpredsednika Slovenske kmečke zveze. Kandidira tudi Vlasta Vežnaver, bivša članica stranke Koper je naš pod vodstvom Borisa Popoviča, ki je leta 2018 skupaj z mestno svetnico SDS Sabino Homjak ustanovila civilno iniciativo proti migrantom – slednjo smo na naslovnici Mladine objavili v družbi identitarca Andreja Sekulovića in zastave Generacije identitete.

Zavezništvo strank Povežimo Slovenijo v veliki meri sestavljajo kandidati, ki so tako ali drugače močno pripomogli k preživetju Janševe strahovlade v obdobju zadnjih dveh let. Med njimi je zagotovo šolska ministrica Simona Kustec, ki se ji pri kandidaturi z ministrstva za šolstvo pridružujeta tudi državna sekretarja Damir Orehovec in Mitja Slavinec. Na listi Povežimo Slovenijo kandidirata tudi poslanca stranke Konkretno Monika Gregorič in Gregor Perič. Slednji se je kot vodja parlamentarne preiskovalne komisije o nezakonitem financiranju SDS tekom mandata na vse pretege recimo trudil, da komisija ni uspela dokončati svojega dela.

Za poslanko na listi kandidira Tina Bregant, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje v času ministra Tomaža Gantarja, ki je uživala tako veliko zaupanje predsednika vlade, da jo je ta imenoval za vodjo kabineta na ministrstvu za zdravje, ko je funkcijo ministra začasno opravljal sam. Pa Miha Rebolj, generalni sekretar stranke Konkretno, ki je pritiskal na nadzornike Pošte Slovenije, da bi ti podprli sporne kadrovske poteze SDS, Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo, ki je v sozvočju z zahtevami SDS pomagala sestavljati sporni načrt za okrevanje, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Polona Rifelj in pa državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc.

Na današnji novinarski konferenci je Inštitut 8. marec zato opozoril, da je zavezništvo strank Povežimo Slovenijo brez kančka dvoma le še ena satelitska stranka SDS. »Avtoritarne države oblast vzdržujejo s pomočjo satelitskih strank, strank, ki se izdajajo za sredinske, v resnici pa so tesno povezane s trenutno oblastjo,« je dejala direktorica inštituta Nika Kovač. »V Sloveniji je takšna stranka Povežimo Slovenijo. Na soočenjih nastopa Počivalšek in stranko predstavlja kot podaljšek stare SMC. V resnici pa v stranki prevladujejo ljudje, ki so tesno povezani s SDS.«