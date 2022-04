»Politično okupacijo RTV Slovenija je mogoče končati le po politični poti«

IZJAVA DNEVA

"Ali je odvisnost javnih medijev od političnih strank na oblasti mogoče preprečiti ali vsaj omejiti, ne da bi jih pahnili v odvisnost od oglaševanja in kapitala? Temelj politične neodvisnosti je njihova ekonomska trdnost in samoodvisnost, ki ju lahko zagotavljajo le zakonsko določeni stabilni finančni viri in (vsaj relativna) neodvisnost od trga, za kar je prav tako potrebna politična volja zakonodajalca. Jasno je, da je mogoče končati politično okupacijo RTV Slovenija le po politični poti – s spremembo zakona, ki bi spodbujal ustvarjanje kakovostnih radijskih, televizijskih in spletnih vsebin za javnost ter radikalno omejil možnosti in priložnosti političnega nadzora nad ustvarjanjem."

"V dobi globalne digitalizacije in vsesplošne uporabe interneta smo se znašli v paradoksalni situaciji. Medtem ko so v času razsvetljenstva filozofi razmišljali, kako opolnomočiti tisk za nadzorovanje političnih oblasti, moramo dve stoletji kasneje razmišljati, kako političnim oblastem preprečiti nadzorovanje medijev."

(Komunikolog Slavko Splichal o tem, ali je odvisnost javnih medijev od političnih strank na oblasti mogoče preprečiti ali vsaj omejiti; v Delovi Sobotni prilogi)