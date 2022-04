»Po 30 letih bi morali na demokracijo gledati neobremenjeni s preteklostjo«

IZJAVA DNEVA

"Naš problem z demokracijo je morda ravno v tem, da jo neprestano primerjamo s prejšnjim sistemom in da se nam zato marsikaj zdi sprejemljivo le zato, ker je bolje, kot je bilo. In obratno, ko se izkaže, da ima demokracija svoje napake, mnogi začutijo zadoščenje, češ, saj ste to hoteli, zdaj pa imate."

"A po tridesetih letih bi morali na demokracijo gledati neobremenjeni s preteklostjo in jo presojati zgolj v primerjavi z razvitejšimi demokracijami danes. Je pa primerjanje sedanjosti s preteklostjo privlačno, tudi sam to ves čas počnem, neprestano se oziram nazaj in to, kar je bilo, primerjam s tistim, česar ni več, vlečem vzporednice, a se hkrati zavedam, da ima to svoje omejitve in da je takšen, zrcalni pogled na našo resničnost pogosto varljiv."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da je demokracija pri nas v zares globoki krizi, iz katere se bomo težko izkopali; v intervjuju za Nedelo)