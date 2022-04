Magdalenc: »Od ponedeljka v Sloveniji ne bo več pritoževanj«

IZJAVA DNEVA

"Moje sanje so preproste. Od ponedeljka v Sloveniji ne bo več pritoževanj. Ne bo se vsak jajcal, ker mu nekaj ne paše. Ne bo vsak takoj nekaj poslikal, objavil in zraven nabijal vseh po vrsti skupaj s komentatorji. In prav nobenega ne bo več zanimalo, če se eni pritožujejo ter žalijo vse žive okoli sebe. Čisti ignor. Čisto spregledanje."

"Prav tako ne bo več groženj z objavami v medijih. Zdaj že vsak kreten in vsak nestrpnež grozi z medijsko objavo. Vsak, ki mu nekaj ne paše, maha z zastavico javnega obelodanjenja že česa. Vsak malo užaljeni ali razžaljeni državljan je prepričan, da bo pravico našel z medijsko objavo. Če ne pravice, pa vsaj zadoščenje. Dobro so ga napičili, je triumf nad triumfi."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, kaj se bo zgodilo po volitvah; via Dnevnik)