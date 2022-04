»Golob elitam ne dolguje nič. Vse, kar je dosegel, dolguje ljudstvu.«

IZJAVA DNEVA

"Zanimivo bo zato opazovati, kako bodo predstavniki gospodarskih, kulturnih in ostalih elit, ki so šle zelo voljno v objem Janeza Janše, poiskale pot do volilnega zmagovalca Roberta Goloba. Od sinoči je Golob s svojo stranko nedvomno magnet, na katerega bodo že jutri startali številni z zelo jasnimi interesi. Upam, da je Golobu jasno, da elitam ne dolguje nič. Vse, kar je dosegel, dolguje ljudstvu, in to mora razumeti. Zanj niso glasovale elite, glasovale so za Janšo, Tonina in Počivalška. Za Goloba je glasovalo ljudstvo."

(Novinar in publicist Marcel Štefančič, jr. o tem, da v dominaciji Gibanja Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba vidi tveganje, podobno tistemu iz časa odstopa vlade Marjana Šarca; via Primorske novice)