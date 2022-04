FOTOGALERIJA: Kako so rezultate volitev pričakali petkovi protestniki

Protestna ljudska skupščina je na Trgu republike v Ljubljani praznovala dve leti delovanja

© Janez Zalaznik

Petkove protestnice in protestniki so praznovali tudi drugo obletinco upora in protestniškega gibanja v Sloveniji. Prvi petkov protest se je odvil 24. aprila leta 2020. Včeraj so na Trgu republike v Ljubljani spremljali razglasitev rezultatov državnozborskih volitev.

Več v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.