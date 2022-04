Zakaj so vse volilne napovedi zgrešile?

Prelivanje levosredinskih glasov v Golobovo stranko

Prav vse agencije, ki merijo javno mnenje, precenile volilno napoved pri stranki Levica

© Gašper Lešnik

Pregled volilnih napovedi kaže, da so vse agencije, ki merijo javno mnenje, v osnovi podale dokaj realne napovedi – vse so predvidele zmagovalca in drugouvrščenega. Vendar pa so pri SD in NSi prav vse agencije zgrešile vrstni red, prav tako so vse precenile volilno napoved pri Levici. Zakaj?

Če izvzamemo Gibanje Svoboda, pri katerem so vse agencije krepko zgrešile (najbolj Mediana), je Ninamedia najvišjo napako naredila pri SD (8,1 % – 6,65 %), Mediana pa pri SAB (5,6 % – 2,61 %), Aragon pri SD (9,2 % – 6,65 %) in Parsifal pri SDS (26,5 % – 23,61 % in Zdravi družbi 0,0 % – 1,77 %).

Odločilno televizijsko soočenje

Kar zadeva slabo napoved vseh pri stranki Gibanje Svoboda, je bolj ali manj jasno, da je po četrtkovem soočenju na TV Slovenija in petkovem soočenju na POP TV prišlo do pregrupiranja in so se potencialni volilci SAB, LMŠ, do neke mere SD in Levice, odločili glasovati za zmagovito stranko.

Tako imenovani "tracking poll" Ninamedie je v petek že zaznal selitev glasov v smeri Gibanja Svoboda, kar je razvidno iz objavljenega trend grafa, sama petkova izmera pa je kazala na približno 10 odstotkov razliko med vodilnima strankama (GS in SDS), ki je do nedelje še nekoliko narasla.