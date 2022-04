»Volitve so premalo, so le prvi korak«

IZJAVA DNEVA

"Vselej je pomembno, da volitve so in ostanejo svobodne, so pa premalo. So le prva stopnja, prvi korak. Treba bo artikulirati realne družbene probleme in z veliko mero političnega poguma iskati rešitve, ki bodo naslavljale realne težave ljudi. Ki bodo prekinile lažne dileme, ustvarjanje sovražnika. Upam in pričakujem, da laganje, diskurz obtoževanja in blatenja potihne in da se začnejo artikulacije v smislu premisleka o svetu, v katerem lahko skupaj bolje živimo. Da bomo razumeli, da pojmi, kot sta solidarnost, enakost, niso pojmi reduciranja politike na kulturni boj, kdo je naš, kdo ni, ampak da lahko iz tega ustvarimo novo priložnost, da se povrne ideja javnega in artikulacije, kaj je dobro za ljudi. In da se potem to začne uresničevati z neodvisnimi in demokratičnimi institucijami, v sodelovanju z državljanskimi pobudami."

(Raziskovalka na Mirovnem inštitutu in izredna profesorica na Fakulteti za družbene vede Mojca Pajnik o tem, kako pomembne so volitve v luči demokracije; v intervjuju za Večer)