IZJAVA DNEVA

"Za Janeza Janšo je politika biznis, ne glede na ceno. Ne gre za vprašanje ideologije, ki jo zgolj spretno izkoriščajo za svoje cilje ali za vzgibe po dobrodelnosti za državo, širšo družbo. Gre zgolj za vprašanje, kaj lahko ti biznismeni naredijo zase in za svoje najbližje. Uničujejo banke, podjetja in vse kar je v državni lasti. Sposobnosti kadrov, ki jih tja nameščajo se merijo s pripadnostjo in ubogljivostjo velikega vodje. Po modelu, ki ga niso sami izumili ugrabljajo državo, ko ljudem delijo cente. Temu sledi podreditev medijev, brutalen medijski linč konkurence in kupovanje miru z bombončki pri masah, da lahko na drugi strani absolutistično vladajo. Ker to je cilj tega poslovnega modela vladanja, v katerem je Janša na tej strani Alp pač najboljši."

(Urednik Žurnala24 Matej Košir v komentarju o tem, naj gre večni predsednik SDS Janez Janša v penzijo)