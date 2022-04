Satira je mrtva, naj živi satira

Danes je nov dan

Satira je uporaba humorja za razkrivanje neumnosti ali razvad ljudi, zlasti v kontekstu politike in drugih aktualnih vprašanj. Družbena omrežja so s seboj prinesla nešteto dejanj in izjav ljudi, ki se skoraj borijo, čigava izjava bo bolj kontroverzna in skregana z logiko. Tako npr. satirično spletno mesto The Onion morda res želi svoje bralce le nasmejati, a že večkrat jim je mimogrede uspelo predvideti prihodnost in tako pokazati, da je satira mogoče mrtva.

Podobno se je pripetilo v nedavnem intervjuju, v katerem je britanski televizijski voditelj minimiziral grožnje klimatskih sprememb, se posmehoval podnebni aktivistki in jo obtožil sebičnosti zaradi nošenja sintetičnih oblačil. Intervju močno spominja na prizor iz satiričnega filma Don't Look Up, v katerem sta televizijska voditelja s podobnimi argumenti želela omiliti neizogibno izumrtje človeštva.

Takšni dogodki kažejo na komičnost življenja, v katerem je meja med resničnostjo in satiro skorajda izbrisana.

