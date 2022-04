Janša bo spet onečastil Dan upora proti okupatorju

Pričakovati bi smeli, da bo vlada Roberta Goloba že naslednje leto presekala z ideološko operacijo nesramne fabrikacije zgodovine

Janez Janša, (zaenkrat še) predsednik vlade

Janševa vlada bo, sicer ravnokar s strani Roberta Goloba poražena na volitvah, znova onečastila Dan upora proti okupatorju. Brez eksperimentov bo ponovila svoj lanski scenarij, kajti revizionistične ambicije po novem izvaja s tem, da si je zamislila čisto svoj »scenarij« državne slovesnosti, s katerim dobesedno zanika dogodek ustanovljene Protiimperialistične fronte, kasneje Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF). Tega želi popolnoma nadomestiti z dogodkom na Mali gori nad Ribnico. Zakaj?

Boj na Mali gori velja za prvi oborožen konflikt z okupatorjem v Sloveniji, trije pripadniki organizacije TIGR so bili 13. maja 1941 napadeni s strani italijanske karabinjerske patrulje v krajih, ki jih je bolj kot partizanstvo zaznamovalo domobranstvo. Zanikanje in izničevanje pomena Osvobodilne fronte (OF), v bistvu že kar njegovo zaničevanje, Janša dodatno prikriva z mitologizacijo omenjenega dogodka, kjer dejansko ni šlo za spopad, ampak poboj izdanih. Po recepturi sprevračanja in fabrikacije zgodovine ga interpretativno zato prikazuje kot prvi spopad z okupatorjem na Slovenskem, v katerem bi nastopali zanj sprejemljivi tigrovci. Na ta način skozi zamenjavo dogodka izvaja grobo predrugačenje zgodovinskih dejstev in takratnega dogajanja.

V Delu beremo še, da se predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Igor Zorčič nista strinjala z izbiro lokacije in celo nista bila obveščena o programu in govorcih. Lansko izvedbo slovesnosti sem že podrobno opisal, na njem je nastopil Zdravko Počivalšek kot osrednji govorec in bil ob tem, glede na svojo družinsko preteklost, porinjen v neroden položaj. Kasneje sem analiziral njegov govor, v katerem je najbolj simptomalno stališče, ki ga je izrekel, zvenelo že groteskno smešno: on da ve, kdo je zmagovalec druge svetovne vojne, ampak ne sme povedati, je takrat namigoval! Seveda, kot najbližji Janšev sodelavec in podpredsednik vlade je imel zavezane roke. Na dogodku so lani brali dela »nekolikanj zamolčanih avtorjev Franceta Balantiča in Lojzeta Grozdeta«.

Letos bo osrednji govorec Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta iz poraženega satelitskega gibanja Povežimo Slovenijo, v kulturnem programu pa računajo na nastop »pravovernih« avtorjev in umetnikov, napovedani so Darja Gajšek, Ivo Ban, Pavle Ravnohrib in Roman Končar. Totalitaristična ideja očitno zahteva pravovernost, ob zgodovinski reviziji mora paralelno potekati tudi revizija vseh drugih vrednostih sistemov, tudi umetniška, kar se končno kaže v vabilih politično sprejemljivim avtorjem. Spominski venec k obeležju bo po napovedih položil Janez Janša.

Za avtokratske režime je revizija zgodovine enako pomembna kot prevlada nad ekonomijo, pravosodjem in represivnimi organi, pravi zgodovinar dr. Božo Repe. Kot še ugotavlja, je Janševa posegla tudi v njegovo družino in značaj: po eni strani je zgodbo o svojem očetu, ki se je znašel v domobranstvu, prvak SDS spremenil in si izmislil fiktivno mitološko pravljico o njegovem herojstvu. Po drugi strani ga bremeni lastna komunistična preteklost, od katere obsesivno beži, zato morajo v zgodovinski rekonstrukciji po tovrstni zamisli domobranci biti končni zmagovalci druge svetovne vojne, on pa »junak« osamosvojitve, ki je Slovence odrešil komunizma in se še vedno kot sveti Jurij proti zmaju bori proti njim.

Pričakovati bi smeli, da bo vlada Roberta Goloba že naslednje leto presekala z ideološko operacijo nesramne fabrikacije zgodovine in se Dan upora več ne bo praznoval na Mali gori.

