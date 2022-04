Golob v novi vladi pušča odprta vrata tudi za SAB in LMŠ

Robert Golob je poudaril, da so med Gibanjem Svoboda, SD in predvsem Levico programske razlike, a da je stičnih točk veliko več, in če zgolj te uresničijo, bo po njegovem "boljše za vse"

Po nedeljskih volitvah so med predstavniki potencialnih koalicijskih partneric že potekali prvi neformalni pogovori o koaliciji, koalicijska pogajanja pa naj bi se začela prihodnji teden. Predsednika Gibanja Svoboda in Levice ter predsednica SD so nekaj več o procesu in željah povedali v informativni oddaji Odmevi na TV Slovenija.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je v Odmevih potrdil, da je ključni cilj čimprejšnja sestava vlade, morda tudi v rekordnem času (34 dni). Želi si čim širše koalicije čim prej, a brez Janševe SDS in Toninove NSi. Že na volilni večer pa je pojasnil, da ni nujno, da bo koalicija že takoj široka – lahko bi torej začel zgolj z Levico ali samo s stranko SD kot partnerjem.

Gibanje Svoboda sicer uvaja novo prakso sestavljanja vlade, saj Golob želi v koalicijske pogovore vključiti tudi LMŠ in SAB, ki se nista uvrstili v parlament, člane teh strank pa uvrstiti tudi v vladno ekipo.

O tem, kako bo vlada sestavljena, Gibanje Svoboda še nima načrta. Takšne razporeditve moči namreč niso pričakovali. O novonastalih razmerah se bodo zato pogovorili s potencialnimi partnerji in "poiskali ekipe, ki bodo najustreznejše za izzive". Golob pri tem tudi razume notranjo dinamiko Levice. Izvršni odbor Levice je namreč ponudil odstop in sprožil notranjo razpravo v stranki, ki se mora končati pred dejanskimi koalicijskimi pogajanji.

Voditelj oddaje Odmevi Igor E. Bergant je Goloba soočil s programskimi razlikami, ki jih ima zlasti z Levico, "še posebej na področju zdravstva". Golob je odgovoril da vidi "veliko kompatibilnosti med temi strankami in ne vidi težav, ki se jih ne bi dalo z dostojnim pogovorom rešiti". Zdravstveni sistem sicer po njegovih navedbah potrebuje "korenite reforme na vsaj osmih mestih", in če se na katerem od teh pojavijo razlike, jih bodo razrešili. Nasploh je točk, kjer se strinjajo, veliko in malo točk razhajanja. Če bodo izpolnili samo točke, kjer se strinjajo, bodo tako oni kot ljudje zadovoljni, je napovedal najverjetnejši prihodnji premier.

Bergant je Goloba v nadaljevanju soočil s kritiko, da se namerava "takoj po prevzemu vlade vmešavati v gospodarstvo, javne institucije". Na to se je Golob odzval z besedami, da je takšen mandat prejel od ljudstva. Gibanje Svoboda je napovedalo, da si med med drugim želi takojšnje sprejetje zakona o odpravi škodljivih posledic Janševe vlade, vključno s škodljivimi kadrovanji. "Ljudstvo je plebiscitarno šlo na volitve in plebiscitarno podprlo to namero, zato jo je treba tudi izpolniti," je še poudaril Golob.

Golob je izpostavil še drugi dve prioriteti, ki si ju želi urediti čim prej po prihodu na oblast. Najprej zakonodajo pripraviti na morebitni novi val covida jeseni, tako da bo lahko družba takrat "normalno funkcionirala". "Pripraviti je treba predvsem zdravstvo in šolstvo," je navedel. Že pred jesenjo pa namerava sprejeti "jasne ukrepe" glede prihajajoče prehranske in energetske draginje.

"Ta vlada bo poskrbela, da ne bo nobeni civilni družbi stal policijski škorenj na vratu"

Predsednica SD Tanja Fajon je v Odmevih napovedala, da bo SD "resen faktor stabilnosti" v novi vladi. O resorjih, ki zanimajo SD, se ni želela izrekati. Je pa posredno potrdila, da jo zanima ministrstvo za zunanje zadeve, saj si želi korenitih sprememb v zunanji politiki. Slovenijo si želi "vrniti" med jedrne države Evrope in oddaljiti od držav, kot sta Madžarska in Poljska.

V oddaji je Fajon potrdila tudi, da si želi sprejetja zakona o "odpravi škodljivih posledic", ki ga je pripravil Inštitut 8. marec. Zavzema se za "nujne kadrovske spremembe", da se vrnemo na pot "normalizacije". Želi si tudi čimprejšnjih sprememb zakona o RTV Slovenija.

"Imamo tudi civilno družbo, ki si ne zasluži statusa društva v javnem interesu (Rumeni jopiči), ki so prikriti neonacisti."



Luka Mesec,

koordinator Levice

Koordinator Levice Luka Mesec zagovarja sodelovanje z Gibanjem Svoboda in stranko SD; glede programskih razlik je dejal, da so svoj program jasno predstavili. Na Bergantove kritike, da je "civilna družba raznolika in široka, Levica pa se bo zavzemala za sodelovanje zgolj z enim delom", pa je Mesec odvrnil, da če bo Levica v vladi, bo "ta vlada poskrbela, da ne bo nobeni civilni družbi stal policijski škorenj na vratu". Omenil je še, da imamo tudi civilno družbo, ki si ne zasluži statusa društva v javnem interesu (Rumeni jopiči), ki so "prikriti neonacisti".