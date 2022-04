Volivci v veliki večini za vlado Svoboda + SD + Levica

Povolilna anketa Ninamedie razkriva, da ima največ podpore med volivci in volivkami v Sloveniji koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice

Prvaki strank Gibanje Svoboda, Levica in SD: Robert Golob, Luka Mesec in Tanja Fajon

© arhiv Mladine

Spletna anketa javnomnenjske agencije Ninamedia, ki je bila opravljena po državnozborskih volitvah, 25. in 26. aprila (sodelovalo je 3.039 vprašanih), razkriva, da ima med volivci in volivkami v Sloveniji največ podpore vladna koalicija strank Gibanje Svoboda, SD in Levica. Za slednjo je glasovala slaba polovica vprašanih (42,6 odstotka), daleč na drugem mestu z zgolj 16 odstotki je koalicija Gibanje Svoboda + SDS + NSi, za katero pa je že najverjetnejši novi mandatar Robert Golob povedal, da ni mogoče, saj z Janševo SDS in Toninovo NSi ne želi sodelovati.

© Ninamedia

Vprašani so Goloba s 55 odstotki podprli tudi kot najprimernejšega novega predsednika vlade.