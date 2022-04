»Abotno nastavljenim SDS-kadrom je treba pokazati vrata«

IZJAVA DNEVA

"O nekdanjem ministru za kulturo Dejanu Prešičku se je pred časom začel spin, da v resnici ni bil slab minister, da so mu afere podtikali Janševi kadri. Nič nimam proti ljubečim čustvom znotraj strank, a to ne more biti dovolj, da ga SD, ki že ima zgodovino slabih kulturnih ministrov, brez vsakega programa ponuja kot primernega; to enostavno ni bil niti prvič in je še manj danes, ko bo prva krucialna naloga medijska zakonodaja. Kulturno polje je eno najhitreje spreminjajočih se, spreminjajo se tako umetniške prakse kot načini produkcije, tako prehajanje meja med umetniškim in socialnim, med umetnostjo in trgom kot recepcija sama. Kultura je ena najhujših covidnih žrtev, ki potrebuje strokovno visoko(in)formiranega človeka, ki bo z znanjem in avtoriteto znal biti podporen kulturi. Abotno nastavljenim SDS-kadrom v hiši, ki ji je že dve leti ime Sramota, pa pokazati vrata. Pa ne le v tisti hiši, ampak tudi v mnogih drugih, kjer so si postlali Simonitijevi priležniki."

(Novinarka Tatjana Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o nekdanjem ministru za kulturo Dejanu Prešičku)