Za dostopna stanovanja!

Najemniški SOS

Stanje na slovenskem nepremičninskem in najemnem trgu je katastrofalno, številni lastniki pa zato brez posledic grobo izkoriščajo najemnice in najemnike. Kljub temu vlada v odhodu v svojem mandatu ni izpolnila niti ene od treh obljub s področja stanovanjske politike, roko na srce pa za izboljšanje situacije že desetletja pred tem ni bilo storjeno nič.

Razen nekaterih izjem tudi programi strank, ki so kandidirale na tokratnih volitvah, stanovanjsko krizo naslavljajo s precej neambicioznimi ukrepi, kar pomeni, da večji del slovenske politike očitno ne razume stisk, v katerih so se znašli mnogi. Zato bomo morali tudi v prihajajočem mandatu vztrajno zahtevati konkretne rešitve, kot so na primer gradnja novih stanovanj, regulacija višine najemnin in omejitev samovolje najemodajalcev.

Pravi učinek bomo lahko dosegli le z gradnjo kolektivne moči najemnic in najemnikov. Začnemo lahko s samoorganiziranjem v najemniške sindikate ali pa z bojem za vzpostavitev stanovanjskih zadrug.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.